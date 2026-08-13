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Gündeme oturmuştu: O domateslerin sırrı çözüldü

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Gündeme oturmuştu: O domateslerin sırrı çözüldü

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geldiği sırada iki kasa domates getirmesi gündem olmuştu. Bu domateslerin sırrı çözüldü.

#1
Foto - Gündeme oturmuştu: O domateslerin sırrı çözüldü

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, yeni takımına katılmak üzere İstanbul'a gelirken beraberinde getirdiği iki kasa domatesle dikkat çekmişti.

#2
Foto - Gündeme oturmuştu: O domateslerin sırrı çözüldü

Sırbistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcünün eşyaları arasında iki kasa domates bulunması, uçak ekibi ve kendisini karşılayanlarda şaşkınlık oluşturmuştu.

#3
Foto - Gündeme oturmuştu: O domateslerin sırrı çözüldü

Vlahovic'in İstanbul'a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı. Zpor'dan Emre Tanrıver'in haberine göre Sırp golcü, daha önce Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte yemek yedi. Yemek sırasında yöneticilerin sofradaki domatesleri çok beğendiğini fark eden Vlahovic, bu detayı unutmadı.

#4
Foto - Gündeme oturmuştu: O domateslerin sırrı çözüldü

Beşiktaşlı yöneticilerin domatesleri beğendiğini hatırlayan Vlahovic, İstanbul'a gelirken aynı domateslerden iki kasa yanında getirdi. Sırp yıldızın, beraberinde getirdiği iki kasa domatesi siyah-beyazlı yöneticilere hediye ettiği belirtildi.

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