Gündeme oturmuştu: O domateslerin sırrı çözüldü
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geldiği sırada iki kasa domates getirmesi gündem olmuştu. Bu domateslerin sırrı çözüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geldiği sırada iki kasa domates getirmesi gündem olmuştu. Bu domateslerin sırrı çözüldü.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, yeni takımına katılmak üzere İstanbul'a gelirken beraberinde getirdiği iki kasa domatesle dikkat çekmişti.
Sırbistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcünün eşyaları arasında iki kasa domates bulunması, uçak ekibi ve kendisini karşılayanlarda şaşkınlık oluşturmuştu.
Vlahovic'in İstanbul'a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı. Zpor'dan Emre Tanrıver'in haberine göre Sırp golcü, daha önce Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte yemek yedi. Yemek sırasında yöneticilerin sofradaki domatesleri çok beğendiğini fark eden Vlahovic, bu detayı unutmadı.
Beşiktaşlı yöneticilerin domatesleri beğendiğini hatırlayan Vlahovic, İstanbul'a gelirken aynı domateslerden iki kasa yanında getirdi. Sırp yıldızın, beraberinde getirdiği iki kasa domatesi siyah-beyazlı yöneticilere hediye ettiği belirtildi.
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