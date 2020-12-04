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Sağlık Tarçın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?
Sağlık

Tarçın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Tarçın, içerdiği vitamin ve minerallerle birlikte insan sağlığına birçok fayda sağlar. Yapılan araştırmalar, tarçının özellikle mide rahatsızlıkları ve damar tıkanıklığına birebir geldiğini göstermiştir. Peki tarçın nelere iyi gelir? İşte tarçının bilinmeyen faydaları.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 04:04:00 -
Tarçın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Defnegillerden bir ağacın kabuklarının soyularak boş rulo şeklinde kurutulmasıyla elde edilen tarçın, sağlığa birçok fayda sağlar. Ülkemizde genellikle sütlü ve hamur tatlılarında, şekerlemelerde, pasta ve bisküvilerde, pudinglerde, salep ve kahve gibi içeceklerde kullanılan bu inanılmaz besin, birçok hastalığa karşı tüketilebilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, tarçının özellikle mide rahatsızlıkları ve damar tıkanıklığına şifa olduğunu göstermiştir. Peki tarçın nelere iyi gelir? Tarçının bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık.

- Mide rahatsızlıklarına birebirdir.

- Kan şekerini dengeler, diyabet hastaları için faydalıdır.

- Öksürüğü keser.

- Vücut direncini arttırır. Üst solunum yolları hastalıklarına karşı etkilidir.

- Bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağırsaklardaki iltihapların iyleşmesine yardımcı olur.

- El ve ayak titremelerini önler.

- Damar tıkanıklığına iyi gelir.

- İştah açıcıdır, ferahlık verir.

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