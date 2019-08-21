Tarama tırı 20 hastalık şüphelisini hastanelere yönlendirdi Sağlık İl Müdürlüğü girişimleri ile Balıkesir ve Düzce Valilikleri koordinesinde Düzce’de 15 gün tarama yapan Kanser tarama tırı ilde bulunduğu süre içinde 600’den fazla tarama yaptı.

Sağlık İl Müdürlüğü girişimleri ile Balıkesir ve Düzce Valilikleri koordinesinde Düzce’de 15 gün tarama yapan Kanser tarama tırı ilde bulunduğu süre içinde 600’den fazla tarama yaptı.

Düzce Belediyesi katkıları ile Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün desteğiyle ‘‘Ulusal Kanser Tarama Programı’’ kapsamında 5 Ağustos 2019 tarihinde Düzce’ye gelen kanser tarama tırı 18 Ağustos görevini tamamlayarak şehirden ayrıldı. Tarama tırı Düzce’de kaldığı 13 gün boyunca Düzce merkez ve ilçelerinden gelen vatandaşların kanser taraması yaptı. 13 Gün boyunca 677 vatandaşın taramasının gerçekleştirildiği taramalarda, 278 momografi çekildi.

Ayrıca 69 Smear alınırken 330 GGK’ye bakıldı. Tarama tırında GGK sonucu pozitif çıkan 20 kişi ise Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine yönlendirildi.

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