Tarama meze tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarama meze tarifi

Sıcak olarak servis yapılan balık ve deniz ürünlerinin yanında servis edebileceğiniz bir meze...

Malzemeler:

Yaklaşık bir su bardağı kadar havyar yanı balık yumurtası,

Dilimlenmiş olarak hesap edildiğinde üç dilim bayat ekmek,

Damak zevkinize göre tuz,

Bir miktar su,

İki diş ya da isteğe bağlı sarımsak,

Bir adet kuru soğan (orta boy),

Üç çorba kaşığı zeytin yağı,

Yarım limon

Yapılışı

Öncelikle bayat ekmekleri oldukça ufaltıyoruz. Bu işlemi avuç içlerinizle en iyi şekilde yapabilirsiniz. Ekmeklerin iyice kuru olmasına özen gösterin. Daha sonra parçaladığınız ekmekleri su ile karıştırarak cıvık bir kıvama getiriniz. Balık yumurtasının tümünü ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Tam olarak karışan bu karışımı ayrı bir kaba alalım. Diğer aşamamız ise karışımı hazırladıktan sonra soğanları soyarak küçük küçük rendelemeye başlıyoruz. Rendelediğimiz soğanları önceden hazırladığımız karışım içerisine ekliyoruz ve bol bol karıştırıyoruz Ta ki soğan karışımın içerisinde eşit bir şekilde dağılana kadar. Malzemelerde saydığımız sarımsağı da havanda döverek bu karışım içerisine ekleyelim. İster robot kullanarak limonu tam olarak sıktıktan sonra rengi açılana kadar sürekli olarak karıştırıyoruz. Bir süre sonra rengi beyazlaşmaya başlayacaktır. Böylelikle bu aşamamızda tamamlandı. Afiyet olsun.