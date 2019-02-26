Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmalar sürüyor

Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, tesisle birlikte şehrin güneyinde atıksuları arıtılmayan ilçe kalmayacağını vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, beraberinde SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Göynük Deresi kenarında inşa edilen Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Atıksu altyapısına yönelik yatırımları ve arıtma tesisleriyle şehir genelinde çevreye ve su kaynaklarına önemli bir koruma getirdiklerini söyleyen Başkan Toçoğlu, Taraklı’nın da kısa süre içerisinde atıksu arıtma tesisine kavuşacağını belirtti.

Taraklı’ya daha önce 4 milyonluk yatırımla 25 kilometre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı inşa ettiklerine vurgu yapan Başkan Toçoğlu, “Şimdi bu hatlarımız vasıtasıyla topladığımız atıksuları dünya standartlarında arıtacağımız arıtma tesisimizi inşa ediyoruz. İlçemizin turistik cazibesi, nüfusu ve gelişimini de göz önüne alarak projesini hazırladığımız Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi’nin 1.kademesi 17 bin kişilik nüfusa hizmet edebilecek. Günde bin 720 metreküp atıksu arıtacak. İlerleyen yıllarda ihtiyaç duyulduğu takdirde 2.kademesi de inşa edilebilecek” dedi.

Tesiste devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Toçoğlu, “İdari binanın kaba inşaatı tamamlandı. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. Çamur susuzlaştırma binamızda beton atılacak. Havalandırma motorlarının yer alacağı binamızda duvarları örme işlemi gerçekleştiriliyor. Giriş debimetre yapısı ve kum tutucu yapı tamamlandı. İlçenin atıksularını tesise iletecek hat hazır. Tesisin çevre duvarları örülüyor. Kısa süre içerisinde havuzların yapımına başlanacak. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi’ni en kısa süre içerisinde tamamlamak için çalışıyoruz. Böylelikle şehrimizin güneyinde atıksuları arıtılmayan ilçe kalmayacak” diye konuştu.