Taraftarları heyecanlandıran gelişme! Mario Balotelli İstanbul'a geldi

Mario Balotelli, İstanbul'a geldi iddiası gün gece sosyal medyada gündeme oturdu. Yaşanan bu gelişme üzerinde 'Galatasaray, Mario Balotelli'yi mi transfer etti?' sorusu akıllara geldi.

Sosyal medyada gündem oldu

İtalyan golcü oyuncu Mario Balotelli'nin dün İstanbul'a geldiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme oturdu.

Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan golcü oyuncunun İstanbul'a geldiği iddiası sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yaşanan bu gelişme sonrasında "Galatasaray, Mario Balotelli'yi mi transfer etti?" soruları akıllara geldi.

İstanbul'a geldiği iddia edildi

Nice ile sözleşmesini fesh ederek boşa çıkan yıldız oyuncunun İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Mario Balotelli'nin İstanbul'da olduğuna dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Balotelli'nin İstanbul'a gelip, gelmediği henüz resmi kaynaklardan doğrulanamadı.

Mario Balotelli kimdir?

Kariyerinde Manchester City, Liverpool, İnter ve Milan gibi önemli takımlarda da forma giyen Balotelli son olarak Nice takımında forma giyiyordu.

Nice takımı ile sözleşmesini fesheden Balotelli bu sezon Fransız ekibi ile 10 karşılaşmada süre aldı ancak gol üretemedi.1990 doğumlu olan Mario Balotelli 28 yaşında ve 1,89 cm boyunda.

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