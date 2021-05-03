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Spor Taraftarlar stadı basınca maç ertelendi
Spor

Taraftarlar stadı basınca maç ertelendi

Liverpool ile oynanacak maç öncesi Manchester United'ın taraftarları Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etti. Bunun üzerine dev maçın ertelenmesi kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 05:43:00 -
Taraftarlar stadı basınca maç ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestoları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Manchester United taraftarlarının Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etmesinin ardından mücadele ileri bir tarihe alındı.

Taraftarın duygularına saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şiddet eylemleri kınanarak, "Taraftarların görüşlerini duyurabilecekleri birçok kanal varken bugün bir grup azınlığın yaptığı hareketlerin hiçbir gerekçesi yok." ifadeleri kullanıldı.

Manchester United Kulübü ise, barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu ancak taraftarları, kulüp çalışanlarını ve güvenlik güçlerini tehlikeye atan eylemlerden dolayı üzgün olduğunu bildirdi.

Ligin 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool öncesi, Manchester ekibinin taraftarları Old Trafford Stadı önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

Takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren taraftarlar, güvenlik bariyerlerini aşarak stat zeminine kadar inmiş ve meşale yakarak slogan atmıştı.

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