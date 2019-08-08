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Taraftarlar sosyal medyada formaları konuştu!

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala futbol heyecanı artarken, takımların yeni formaları sosyal medyaya damga vurdu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:19
Taraftarlar sosyal medyada formaları konuştu!

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala futbol heyecanı artarken, takımların yeni formaları sosyal medyaya damga vurdu.


Sosyal CRM ve veri analizi s¸irketi Adbaint, The Brand Age Dergisi ile birlikte 17-21 Temmuz aralığını baz alarak hazırladığı raporda, forma tanıtımlarını gerc¸ekles¸tiren u¨c¸ spor kulu¨bu¨ Bes¸iktas¸, Fenerbahc¸e ve Trabzonspor’un lansman filmlerinin sosyal medyada buldugˆu yankıyı analiz etti.


17 Temmuz itibari ile Bes¸iktas¸, 18 Temmuz’da Fenerbahc¸e, 19 Temmuz’da ise Trabzonspor hazırladıkları filmler eşliğinde formalarını go¨ru¨cu¨ye c¸ıkardı. Bes¸iktas¸ #bizimyolumuzbas¸ka diyerek Bes¸iktas¸lılık degˆerlerini vurguladı, Fenerbahc¸e tribu¨nlerinin emektar taraftarı I·hsan Teyze ve kaptan Emre Belözoğlu’nu kamera kars¸ısına gec¸irdi, Trabzonspor ise c¸ocukluktan gelen takım as¸kını yerel degˆerlerle birles¸tirerek sadece yerli degˆil, yabancı taraftarları da duygulandırdı. O¨yle ki I·spanyol yıldız Gerard Pique ve FC Barcelona resmi Twitter hesaplarından Trabzonspor’un tanıtım filmini paylas¸arak begˆenilerini ve o¨vgu¨lerini dile getirdi. Trabzonspor’un oluşturduğu bu duygusal etki hem sporun dili ve sınırları olmadıgˆını hem de bir pazarlama tabiri olan yerelles¸tirmenin o¨nemini tekrar vurguladı. Macron’un sponsor oldugˆu kes¸an motifli formanın tanıtım filmine ait potansiyel go¨ru¨ntu¨lenme sayısı, taraftar sayısı daha c¸ok olan Bes¸iktas¸ ve Fenerbahc¸e’nin filmlerini ac¸ık ara farkla geride bırakarak 851 milyonun u¨zerine c¸ıktı.



Konuşulma Hacmi


Trabzonspor: %89


Fenerbahçe: %6


Beşiktaş: %5



Potansiyel Görüntülenme


Trabzonspor: 851 milyon


Beşiktaş: 37 milyon


Fenerbahçe: 16 milyon



Taraftarlar sponsorlara tepkili


Markalar c¸es¸itli sponsorluklarla kulu¨plere maddi destek sagˆlayarak taraftarların go¨nu¨l bagˆını kendi markaları ic¸in avantaja c¸evirmeyi planlıyor, forma sponsorları da o¨yle. Ancak forma sponsoru markalar, Fenerbahc¸e Kulu¨p Bas¸kanı Ali Koc¸’un, organize ettikleri forma lansmanında da ifade ettigˆi gibi ‘’global katı kurallar’’dan dolayı tasarımlarını sınırlandırarak taraftarların tepkisini topluyor. Alman mens¸eili du¨nya devi Adidas, uzun bir su¨redir Bes¸iktas¸ ve Fenerbahc¸e’nin resmi forma sponsoru. Raporda, tanıtım filmleri hakkında yapılan konus¸malar analiz edildiğinde Adidas’ın Bayern Munich, Alman Milli Takımı gibi belli kulu¨pler ve takımlar dıs¸ında o¨zgu¨n forma tasarımlarına izin vermemesinin futbolseverleri epey kızdırdıgˆı görülüyor. O¨yle ki negatif ic¸eriklerin azımsanamayacak bir kısmı marka ile anlas¸manın bitirilmesi ve daha iyi forma tasarımlarına sahip digˆer spor devleri ile anlas¸ılması o¨nerilerini ic¸eriyor.


Macron’un Trabzonspor’a o¨zel tasarladıgˆı formanın da etkisiyle, reklam filmi hakkında en c¸ok olumlu yorum alan kulu¨p yu¨zde 41 ile Trabzonspor oluyor. Trabzonspor’u yu¨zde 32 ile Fenerbahc¸e, yu¨zde 29 ile Bes¸iktas¸ takip ediyor. Olumsuz ic¸eriklere go¨z atıldığında yu¨zde 7 ile Trabzonspor en az oranda negatif konus¸ulan lansmanı yaparken bordo mavilileri yu¨zde 21 ile Bes¸iktas¸, yu¨zde 31 ile Fenerbahc¸e takip ediyor.



İçerik analizi


Trabzonspor: %41 olumlu, %7 olumsuz, %52 nötr


Fenerbahçe: %32 olumlu, %31 olumsuz, %37 nötr


Beşiktaş: %29 olumlu, %21 olumsuz, %50 nötr



Lansmanların adresi: Twitter


Trabzonspor ve Bes¸iktas¸’ın tanıtım filmleri hakkında yapılan konus¸ulmaların yu¨zde 55 u¨zerinde oranla Twitter’da, Fenerbahc¸e’nin ise yu¨zde 61 ile Facebook’ta oldugˆu görülüyor. Her u¨c¸ spor kulu¨bu¨ ic¸in de Twitter’ın ardından en c¸ok paylas¸ım yapılan digˆer mecralar haber siteleri, YouTube ve Instagram gibi digˆer platformlar oluyor.



Bes¸iktas¸’a Influencer, Fenerbahc¸e’ye Emre, Trabzonspor’a Pique Etkisi


Bes¸iktas¸’ın tanıtım filmi hakkında yapılan paylas¸ımlarda taraftarların en sık kullandığı kelimeler analiz edildiğinde influencer Reynmen (Yusuf Aktas¸), gu¨zel, kartal gibi kelimelerin o¨ne c¸ıktıgˆı go¨rülüyor.


Fenerbahc¸e’nin tanıtım filmi hakkında yapılan paylas¸ımlarda gu¨zel, iyi, c¸ubuklu, begˆendim gibi kelimeler en c¸ok kullanılan kelimeler olarak o¨ne c¸ıkıyor.


Trabzonspor forma tanıtım filmi hakkında yapılan paylas¸ımlarda ise gu¨zel, Kes¸an, Pique, Abdu¨lkadir gibi kelimeler en c¸ok kullanılanlar arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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