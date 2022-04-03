  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Taraftarlar, rakip takımın futbolcularını darbetti
Spor

Taraftarlar, rakip takımın futbolcularını darbetti

Ağrı'da oynanan amatör maçta sahaya giren bazı taraftarlar, konuk takımın futbolcularına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 21:55:00 -
Taraftarlar, rakip takımın futbolcularını darbetti

Ağrı'da oynanan amatör maçta sahaya giren bazı taraftarlar, konuk takımın futbolcularını darbetti.

Ağrı 1. Amatör Küme Amatör Play-Off Grubu 4. Hafta müsabakasında Patnos Gençlik Spor, kendi evinde Diyadin Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı.

İlk yarının son dakikalarına doğru bir pozisyon sonrası sahaya giren bir taraftar, konuk takım oyuncusu Mehmet Baran Gelturan'a saldırdı.

Gelturan'ın da taraftara karşılık vermesiyle ev sahibi takımın bazı futbolcuları da olaya dahil oldu.

Olayların büyümesi üzerine maçı durduran hakem Serkan Duru, Gelturan ve Patnos Gençlik Spor futbolcusu Baran Taşdemir'e kırmızı kart gösterdi.

Hakemin isteği üzerine tribünlerin bir bölümünün polis ekiplerince boşaltılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Maçı, Patnos ekibi 2-0 kazandı ve konuk takımla puanını eşitledi.

Maçın bitmesinin ardından saha içi ve dışında da devam eden olaylar, polisin müdahalesinin ardından son buldu.

Yaşanan olaylar, bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay