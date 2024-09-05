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Spor Taraftarlar çıldırdı! Galatasaray'ı ayaklandıran anlaşma
Spor

Taraftarlar çıldırdı! Galatasaray'ı ayaklandıran anlaşma

Yeniakit Publisher
2024-09-05 13:57:00 -
Taraftarlar çıldırdı! Galatasaray'ı ayaklandıran anlaşma

Sergio Oliveira ile yollarını ayıran Galatasaray'da yapılan anlaşmanın detayları isyan ettirdi.

Yaz transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala transferleri art arda açıklayan Galatasaray kadrosunda düşünmediği isimler ile de bir bir yollarını ayırıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim son olarak teknik direktör Okan Buruk’un gönderilmesi yolunda rapor verdiği Sergio Oliveira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Ayrılık kararının hemen ardından eşyalarını toplayarak havalimanına giden Portekizli futbolcu İstanbul’u terk etti.

OLYMPIAKOS'A TRANSFER OLDU

Rotayı Yunanistan’a çeviren 32 yaşındaki orta saha ligin iddialı takımlarından Olympiakos ile sözleşme imzaladı. Yunan ekibinden transfere dair yapılan açıklamada "Olympiakos aliesine hoş geldin" ifadelerine yer verildi.

TÜM ALACAKLARINI İSTEDİ

Her ne kadar takımda düşünülmeyen bir futbolcu ile yolların ayrılması iyi bir şey olsada ortaya çıkan bir detay taraftarları isyan ettirdi.

Burhan Can Terzi'nin paylaşımına göre, Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi kalan Oliveira’nın Galatasaray’dan ayrılmak kalan maaşının tamamı olan 5.8 milyon euroyu istediği belirtildi.

5.8 MİLYON EURO ÖDENDİ TARAFTAR AYAKLANDI

Yapılan görüşmeler sonrasında oyuncuyu makul bir rakama indiremeyen yönetimin 5.8 milyon euroluk ödemeyi yaptığı öğrenildi. Oyuncu ile yapılan bu anlaşmaya taraftarlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.

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