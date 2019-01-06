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Taraftarlar, barış için bir araya geldi

- İstanbul'daki amatör takımların taraftar grupları, futbolda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla buluştu

06 Ocak 2019 Pazar 10:40
Taraftarlar, barış için bir araya geldi


İSTANBUL (AA) - İstanbul'da faaliyet gösteren amatör futbol takımlarının taraftarları, şiddet olaylarının son bulması amacıyla bir araya geldi.

Kağıthanesporlu taraftarların ev sahipliğinde Nurtepe'de düzenlenen İstanbul Taraftar Grupları Birlik ve Beraberlik Yemeği'nde, Süper Amatör Lig maçı öncesinde Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesiyle gündeme gelen şiddete karşı, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Kağıthane Tayfa taraftar grubunun düzenlediği organizasyon, merhum Muhammed Yücel için okunan Yasin-i Şerif ile başladı, ardından dua edildi.

Kağıthane Kulüpler Birliği Başkanı Hasan Cevahir'in düzenlenmesine destek verdiği barış toplantısına katılan taraftar gruplarından birer konuşmacı söz aldı ve düşüncelerini iletti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının sonunda aralarında husumet olduğu bilinen taraftar grupları birlikte fotoğraf çektirdi. Toplantıda söz alan bir tribün lideri, "Evinden takımını desteklemek için çıkıp dönmeyen son kişi Küçükköysporlu Muhammed kardeşimiz olsun." ifadesini kullandı.

"Bir araya gelmezler" olarak bilinen grupları aynı masada birleştiren Kağıthanespor taraftarları adına son sözü alan Emre Tozar, "Semtimizden başlayıp İstanbul'a saracak olan dostluk, barış ve kardeşliğin ilk adımlarını buradan atıyoruz. Yılmadan, yorulmadan bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yemekte, aralarında husumet olan bazı gruplar yan yana gelerek barış sözü verdi.

İstanbul'da 30 Aralık 2018'de Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasındaki Süper Amatör Lig maçı öncesinde, 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu, "artan şiddet ve yaşanan üzücü olaylar" gerekçesiyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Türkiye genelindeki tüm amatör müsabakaların oynanmayacağını duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:40
  1. futbolda şiddet
  2. İstanbul Taraftar Grupları Birlik ve Beraberlik Yemeği
  3. Muhammed Yücel
  4. Taraftar Grupları

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