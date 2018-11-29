THY- Banjul
0553 313 94 23

"Taraftarımızla başaracağız"

- Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Ayağa kalkmak için dev bir adıma ihtiyacımız var ve ilk adımı MKE Ankaragücü maçı ile atmak istiyoruz"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:17
"Taraftarımızla başaracağız"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Ayağa kalkmak için dev bir adıma ihtiyacımız var ve ilk adımı MKE Ankaragücü maçı ile atmak istiyoruz." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında alınan bir puanın sevindirici olmasa da camia adına umut verici olduğunu söyledi.

Ligde puan cetvelinde son sırada olduklarını ve bunun bütün camiayı mutsuz ettiğini belirten Kartal, "Biz tabloya bakarak konuşmuyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Her şeyi telafi etme ve yeniden başlama şansımız var ama bunun için ilk önce birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunun için camianın MKE Ankaragücü maçı ile kenetlenip bir bütün olduğunu göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Toparlanıp çıkışa geçeceklerine inandığını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Ayağa kalkmak için dev bir adıma ihtiyacımız var ve ilk adımı MKE Ankaragücü maçı ile atmak istiyoruz. İlk yarının bitimine 4 maç var. Ankaragücü maçı bizim için bir başlangıç olmalı. Bunun için taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızla başaracağız. Rize camiasının kenetlenince neleri başaracağını göstermeliyiz."

Takımın gelişimi için teknik direktör Okan Buruk ile fikir birliği içerisinde olduklarını anlatan Hasan Kartal, ilk hedeflerinin, ilk yarıyı iyi bir noktaya çıkarak tamamlamak olduğunu, ardından takımın daha ileri taşınması için gerekli çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'da tedavisi süren Musa Çağıran MKE Ankaragücü maçında görev alamayacak, Aminu Umar'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:17
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    1. Korkulan depremin ayak sesleri!..
    2. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    3. İstanbul Boğazı'na çamur aktı
    4. Batman'da yolcu treni kamyonete..
    5. TELKODER 10. Olağan Genel Kurulu
    6. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    7. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    8. Akrabasını minibüsle ezerek öldürdüğü..
    9. Bakan Koca, AA Editör Masası'na konuk..
    10. Almanya'da işsizlik kasımda rekor..
    11. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı..
    12. MKE Ankaragücü, Rize deplasmanında
    13. Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına..
    14. Yusuf İslam'a "barış ödülü" verildi
    15. Adı üstünde öksürük otu
    16. İBB'den Abdülhamid Han inceliği!..
    17. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin divan..
    18. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo..
    19. Firma müdürüne büyük şok! 500 bin..
    20. Mutsuz evlilik hipertansiyon yapıyor
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti