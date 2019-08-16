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'Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum'

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı taraftarların önünde futbol oynamak için sabırsızlandığını belirtti.

16 Ağustos 2019 Cuma 22:20
'Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum'

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret eden Fransız orta saha oyuncusu, burada GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasını giyeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, şunları aktardı:

"Transferimin gerçekleştirilmesinde emeği olan önce başkanımıza, sonra kulüpteki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çok büyük hedeflerimizin olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel işe koyulmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumu gördükten sonra taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum, çok heyecan verici bir şey. Umarım onları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Çok önemli bir sezon bizim için. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız."

"Nzonzi, bir dünya yıldızı"

Başkan Mustafa Cengiz ise Galatasaray ve Nzonzi'nin birbirine çok yakışacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nzonzi, bir dünya yıldızı. Galatasaray'ımız da bir dünya takımı. İkisi birbirine çok yakışacak. Çok iyi bir karakter, aynı zamanda bir yıldız. Bu sezon 10. transferimiz. Hep dünya yıldızları bizimle beraber. Seri'den Emre Mor'a, Emre Mor'dan Babel'e, Jimmy Durmaz'a kadar bütün dünya yıldızlarını bir araya getirmeye çalıştık. Sevgili hocamızla birlikte, teknik kadroyla, bütün sportif direktörlerimizle, scout ekibimizle ve menajerlerle birlikte finansal fair play kuralları, lisanslama ve yapılandırma kuralları içinde transferlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolda inanıp, elimizden gelenin çok ötesini bütün kadro olarak saydığım isimlerle yapıyoruz gece gündüz. Galatasaray'da transfer de bitmez, dinamizm de bitmez. İnşallah emin adımlarla hedefe doğru, dünyanın tepesine doğru yürürüz diye düşünüyorum."

Öte yandan Nzonzi'nin, Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 22:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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