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Taraftarı sevindirecek iddia: Comolli'ye sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de çok tartışılan isim olan Comolli'ye sürpriz bir teklif olduğu iddia edildi.

11 Ocak 2019 Cuma 22:30
Taraftarı sevindirecek iddia: Comolli'ye sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de yaptığı transferler ve takımın Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada bitirmesi yüzünden çok tartışılan isim olan Comolli'ye sürpriz teklif...

İşte ilginç gelişmenin detayları...

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, sportif direktör Julien Fournier ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son 4 lig maçından galibiyet çıkartamayan Nice, ligde orta sıralardan bir türlü kurtulamadı.

2018 yılının sonunda Fransa Lig Kupası’ndan elenmişti, geçtiğimiz hafta sonu Fransa Kupası’ndan da elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Nice kulübü başkanı Jean-Pierre Rivere’in, Fournier yerine ilk aday olarak Fenerbahçe'den Damien Comolli’yi belirlediği iddia edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:30
  1. Jean-Pierre Rivere
  2. Damien Comolli
  3. Fransa Lig Kupası
  4. Nice
  5. Julien Fournier

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