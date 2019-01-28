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Taraftarı çıldırtan açıklama: Ligde kalacağımıza eminim

Zor dönemler geçiren Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustadter, sarı lacivertli taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Neustadter, Alman basınına verdiği röportajda "Güzel laflar etmek bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim" dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 20:10
Taraftarı çıldırtan açıklama: Ligde kalacağımıza eminim

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Alman basınına röportaj verdi. Bu sezon düşme hattından kurtulamayan takımının durumunu değerlendiren deneyimli savunmacı, "Aslında daha iyi duruma gelmek, öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Bu şansları kullanamadık. Fırsatları lehimize çeviremedik ve tersi durumla karşı karşıya kaldık. Bu durum hakkında konuşmak bile beni gerçekten zorluyor" dedi.

"Özgüvenimiz yok, keyfimiz kaçtı"

Tecrübesi savunmacı, "Özgüvenimiz yok, keyfimiz kaçtı. Durumumuz çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu konuda konuşmak kolay değil. Ne yazık ki bizi yaralıyor. Güzel laflar etmek de bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımız ise müthiş. Türkiye'de maçlar Almanya'ya göre hararetli ve fiziğe dayalı. Sözleşme uzatma teklifi ise henüz gelmedi" yorumunu yaptı.

 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 20:10
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