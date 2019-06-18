Taraftardan dev bayrak
Türkeli ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı, takımlarının 22.18 Haziran 2019 Salı 19:52
Türkeli ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı, takımlarının 22. şampiyonluğuna özel dev bayrak astılar.
Türkeli ilçesinde, Galatasaray’ın 22. şampiyonluğuna özel belediye meydanına astığı dev bayrak ilgi çekiyor. "Herkes rütbesini bilecek" sözüyle dikkat çeken dev bayrakta, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de fotoğrafı yer alıyor. 8 metrelik dev bayrağı gören taraftarlar, bayrakla birlikte anı fotoğrafı çekerek sosyal paylaşım sayfalarında paylaştılar.
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