Taraftar yıkılacak! Fenerbahçe'de Batshuayi depremi

Fenerbahçe formasıyla çıktığı her maçta dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yıldız futbolcu Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor.

Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler aldığı belirtilen Michy Batshuayi’nin son kararını Fenerbahçe’den yana kullanacağı belirtilirken son yaşanan gelişme moralleri alt üst etmiş durumda.

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, attığı 20 golle sarı lacivertli camianın sevgilisi haline gelirken ayrılığın da detayları ortaya çıktı.

Belçikalı futbolcu, Avrupa ve Suudi Arabistan’dan çeşitli teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe’de kalacağına dair haberlerin ardından veda kararı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de 12, Avrupa Ligi'nde 3 kez fileleri sarsan Batshuayi, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

29 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile oynanan finalde attığı 2 golle sonucu belirledi ve kupanın kazanılmasında büyük rol üstlendi.

Ligde 12 kez ağları havalandıran Michy Batshuayi, 29 gollü Enner Valencia'nın ardından bu alanda takımının en çok fileleri havalandıran 2’nci futbolcusu oldu.

Spor kulislerinde yer alan son iddialara göre Michy Batshuayi Suudi Arabistan’ın önemli bir kulübüyle anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Bu iddianın ardından tüm gözler Michy Batshuayi ve Fenerbahçe yönetimine çevrilmiş durumda.

Daha da önemlisi Michy Batshuayi’nin menajerinin son pürüzler çözüldüğünde yani önümüzdeki birkaç gün içerisinde transferi duyuracağı da konuşulanlar arasında.

Michy Batshuayi ve Fenerbahçe cephesinden ayrılık iddiaları sonrasında resmi bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşmış olacağ