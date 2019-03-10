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Taraftar istifa istedi, Şenol Güneş el salladı

Beşiktaş'ın Konyaspor'u ağırladığı maçta takımının futbolundan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, hem Şenol Güneş'i hem de yönetimi istifaya davet etti.

10 Mart 2019 Pazar 21:27
Taraftar istifa istedi, Şenol Güneş el salladı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sezonun genelinde siyah-beyazlı ekibin performansından memnun olmayan Beşiktaş taraftarları, "Şenol Güneş istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Şenol Güneş'le Beşiktaş taraftarının arası bir süredir açıktı. Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesi ise adeta bardağı taşıran son damla oldu.

Konyaspor karşısında oynanan kötü futbol tribünlerde tepkilere neden oldu. Taraftarlar, "Söyle Şenol Hoca, takım neden oynamıyor", "Şenol Güneş istifa" diye bağırdılar.

Şenol Güneş'in yanı sıra BaşkanFikret Orman'ı da protesto eden taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tepki gösterdiler.

Öte yandan Beşiktaş, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyete rağmen protestolar maç sonu da devam etti.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, istifa çağrılarına el sallayarak cevap verdi.

 

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:27
  1. Şenol Güneş
  2. Fikret Orman
  3. Beşiktaş
  4. Konyaspor

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