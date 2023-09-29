Taraftar buna ne diyecek? İşte Galatasaray'ın Sacha Boey planı
Galatasaray'ın Sacha Boey'in sözleşmesini uzatıp serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirlemek istediği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, Sacha Boey'le yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Hürriyet gazetesinde yer alan haberde sarı kırmızılıların Sacha Boey'le sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü ve Boey'in yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.
13 maçın tamamında oynadı
Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda iki isim forma giydi.
Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera'yla birlikte Sacha Boey, bu sezonki 13 maçın tamamında sahada yer aldı.
Değerini artırdı
Galatasaray'a 2021/22 sezonunda transfer olan Sacha Boey, değerini yaklaşık 7 kat artırdı.
23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 17 milyon euro'ya ulaştı.
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