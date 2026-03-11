  • İSTANBUL
Bu tavsiyeye kulak verin: Oruçluyken 1 saat uyumanın faydaları nelerdir? Öğle uykusunun...
Bu tavsiyeye kulak verin: Oruçluyken 1 saat uyumanın faydaları nelerdir? Öğle uykusunun...

Bu tavsiyeye mutlaka kulak kabartılmalı...

Ramazan ayında değişen alışkanlıklardan biri de uyku süreci oluyor. Sahur sürecinde bölünen uyku ve alınamayan kafein, gün içinde uyku haline neden olabilir. Bu durumun yaşanmaması için uzmanlar, öğle vakti bir saatlik uyku molasını tavsiye eder. Oruçluyken 1 saat uyumanın faydaları nelerdir?

Çalışanlar için erken saatlerde uyanmak oldukça zorlu bir oruç sürecine neden olabilir. Özellikle de masabaşı çalışanları için bu durum daha sık yaşanır.

Uzun süreli aç kalma kandaki şeker oranını azaltır. Bu da uyku haline neden olur. Uzmanlar gün boyu bu durumu yaşamak yerine bir saatlik uykunun tüm günün kazancına neden olabileceğini söylüyor.

Vücut, kısa süreliğine de olsa dinlenmek ve yenilenmek için kısa süreli uykuya ihtiyaç duyabilir.

Vücut, kısa süreliğine de olsa dinlenmek ve yenilenmek için kısa süreli uykuya ihtiyaç duyabilir.

Günün kalan kısmını daha verimli geçirmek için öğlen uykusu tavsiye edilmektedir. Özellikle kronik hastalığı olan kişilerin, oruç tutarken kısa süreli uyku uyumaları faydalı etkiler sunar.

Vücut hareket ettikçe acıkma ve susama hisside artar. Bu bir saatlik uyku bu hissiyatı azaltır. Uyku için tam bir uyku hali pozisyonuna geçilmesi gerekir. Sessiz ve karanlık bir alan seçerek gün içinde yapılan bir saatlik uyku iftardaki beslenmenin daha iyi olmasını sağlar. Ancak uzmanlar bir saatten fazla uyunmasını öneriyor. Bu vücudun dengesini bozabilir.

