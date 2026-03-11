Bu tavsiyeye kulak verin: Oruçluyken 1 saat uyumanın faydaları nelerdir? Öğle uykusunun...

Vücut hareket ettikçe acıkma ve susama hisside artar. Bu bir saatlik uyku bu hissiyatı azaltır. Uyku için tam bir uyku hali pozisyonuna geçilmesi gerekir. Sessiz ve karanlık bir alan seçerek gün içinde yapılan bir saatlik uyku iftardaki beslenmenin daha iyi olmasını sağlar. Ancak uzmanlar bir saatten fazla uyunmasını öneriyor. Bu vücudun dengesini bozabilir.