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Ekonomi ‘Taraflardan bilgi aldım’ dedi! Melik Yiğitel yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu
Ekonomi

‘Taraflardan bilgi aldım’ dedi! Melik Yiğitel yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu

Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kala gazeteci Melik Yiğitel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 17:13:00 -
‘Taraflardan bilgi aldım’ dedi! Melik Yiğitel yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu

2023 asgari ücret önerileri birbiri ardına gelmeye devam ederken sürpriz açıklama gazeteci Melik Yiğitel'den geldi. Yiğitel, "Taraflarla Konuştum" diyerek yeni asgari ücret rakamını söyledi.

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabını aramak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK ve TÜRK-İŞ 14 Aralık’ta ikinci kez bir araya gelecek.

Hükümetin 2023 yılı asgari ücret zam oranını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Yeni brüt asgari ücretin 7 bin 500 ile 8 bin 500 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yeni asgari ücret için rakam paylaştı

Enflasyonun altında olmayacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından her fırsatta dile getirilirken Haber Global canlı yayınına katılan Gazeteci Melik Yiğitel milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandıran açıklamaya imza attı. Yiğitel, “Taraflarla Konuştum” diyerek yeni asgari ücret rakamını söyledi.

8 bin 300 lira civarında bir rakam çıkabilir

“Resmi istatistiklere göre asgari ücretli çalışan sayısı yüzde 37. Bu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in 2 hafta önce açıkladığı rakam. Toplamda 31 milyon 422 bin kişi çalışıyor. Bunun 13 milyon 536 bini asgari ücretli” bilgisini paylaşan Melik Yiğitel, “Ben bütün taraflarla konuştum. Gördüğüm kadarıyla rakam 8 bin liradan az olmayacak. 8.000 – 8.500 bandında bir yerde olacak. Hatta bu bandı biraz daha daraltırsam 8.300 civarında bir rakam çıkabilir, sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.

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