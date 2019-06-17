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Tarafını belli eden Küçükkaya’dan soru açıklaması!

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı oturumun moderatörü İsmail Küçükkaya, program formatına değindi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:42
Tarafını belli eden Küçükkaya’dan soru açıklaması!

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı oturumun moderatörü İsmail Küçükkaya, soruları kimseye vermediğini belirtti ve "Ancak genel bir çerçeve çizmek gerekiyordu. Ama mesela bir sınav düşünün. Öğretmen soruları vermez ama şuralara şuralara çalışın der. Ben de öyle yaptım" dedi.

Gazeteciİsmail Küçükkaya, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında dün gerçekleştirilen Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu oturumuna da değindi.

Yayın öncesi yaşananlara da değinen Küçükkaya, "Ben Binali Yıldırım'a da, Ekrem İmamoğlu'na da herhangi bir talepleri var mı diye sordum. Soru verilmez ancak genel bir çerçeve çizmek gerekiyordu" dedi.

Küçükkaya şöyle devam etti:

"Ama mesela bir sınav düşünün. Öğretmen soruları vermez ama şuralara şuralara çalışın der. Ben de öyle yaptım. İstanbul seçimleriyle birlikte engelli ve kadın meselelerini de tartışacağız dedim. Bazı meslektaşlarım eleştiri getiriyor ama ben temiz ve adil olduğunu düşünüyorum. 15 yıldır gazeteciler ilk kez böyle bir programa ilk kez tanık oldu. Bu arada format bana ait değil. Engin Altay ve Mahir Ünal'a ait. Bana da sordular, ben de küçük taleplerde bulundum. Sonra her iki adaya da fikirleri soruldu, sonuç olarak ortaya böyle bir format çıktı. Formata ilişkin eleştiriler bana yönelik değil. Ben de robot değilim sonuçta, sonra adaylara sorular sordurdum. Ekrem Bey şaşırdı, soru sırası hakkında sorular sordu. Binali Bey de şaşırdı, şöyle bir baktı. Ama ortaya çok güzel bir tablo çıktı" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:42
  1. FOX TV
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İsmail Küçükkaya
  5. Çalar Saat
  6. Çalar Saat programı

YORUM YAZ

  • isa memiçisa memiç21 dk önce
    E. müdafa nın hazırlıklı geldiği daha net anlaşıldı.
  • YAŞARYAŞAR35 dk önce
    Her ne kadar İsmail Küçükkaya tarafsız olduğunu iddia etsede, geçmişteki yaptığı haberciliği ve yazılarında tarafsız olamayacağı gayet belli olan bir oturum olmuştur. Bana göre oturumun tek galibi Binali Yıldırım beydir. Ziraa medratör de kendi çizgisinde olan bir oturumda İmamoğlu'nun baskı ve daha üstünlükle alması gereken bir oturum olması gerekirken, çok pasifize kaldığına inanıyorum. Beden dilini kullanan İmamoğlu'nun olayı kurtarmaya çalışarak geçiştirmeye çalıştığı bir oturum olmuştur. Her ne kadar inkar edilse de, İmamoğlu'nun gelecek sorular hakkında bir bilgisi olduğu ve grafik ve belge sunumu ile sorulara cevap vermiş olması, hatta sırf bu oturum için hazırlanmış grafik ve belgeleri sunması olayı daha da netleştirmiştir. Binali beyin de kampanyada kullanılan grafik ve belgeler sunması, gelen sorular hakkında İmamoğlu kadar bilgili olmadığı belli olmuştur.

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