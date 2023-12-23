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Ekonomi Tapuda yeni dönem başlıyor
Ekonomi

Tapuda yeni dönem başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-23 16:32:00 -
Tapuda yeni dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Türkiye Tapu' uygulaması için adımlarını attı. Kısa zaman içerisinde hayata geçecek olan uygulama ile tapu işlem başvurularına ek güvenlik getirilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Türkiye Tapu' uygulaması için adımlarını attı. Kısa zaman içerisinde hayata geçecek olan uygulama ile tapu işlem başvurularına ek güvenlik getirilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tapuda önemli bir imzaya hazırlık yapıyor. Bakanlık tarafından internet aracılığıyla gerçekleştirilen tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor. Bakanlık, "Türkiye Tapu" uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlık aşamasındaki uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

TRT Haber'de yer alan habere göre; uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.

Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.
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