İntifa hakkı, mal sahibinin malı bir başkasının kullanımına izin vermesine deniliyor. Bu belirli bir süre için geçerli. İntifa hakkı ile maldan yararlanan kişi ölürse intifa hakkı düşer. Eğer ölmezse 100 yıl sonra son bulur. Mal sahipleri intifa hakkı nasıl kaldırılır, araştırıyorlar. Tapuda intifa hakkı nasıl kaldırılır? İntifa hakkı masrafı ne kadar?

İntifa hakkı işlemleri için bir miktar harç ücreti alınır. Bu ücret, malın bedeli üzerinden devir alanlar için binde 20 oranındadır. Aynı zamanda bir diğer harç ücreti ise kayıt masrafının üçte ikisi oranında ödeniyor. Belirli bir miktar bulunmuyor. Malın değeri üzerinden harç ücreti hesaplanıyor.

Tapuda intifa hakkı nasıl kaldırılır?

Tapuda intifa hakkı, tapu kütüğüne tescil edildiği için tekrardan kaldırma işlemleri, bizzat başvuru ile yapılıyor. Tapuda intifa hakkının kaldırılması için tapuya cüz’i bir miktar ödeme yapılıyor. Bu miktar ödendikten sonra intifa hakkı kaldırılıyor.