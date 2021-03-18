  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Tapuda intifa hakkı nasıl kaldırılır?
Konut Projeleri

Tapuda intifa hakkı nasıl kaldırılır?

Herhangi bir eşya ya da mala sahip bir kimsenin, malın bir başkası tarafından kullanımına izin vermesine intifa hakkı denir. Tapuda intifa hakkı yaptırmış olan mal sahipleri, intifa hakkı nasıl kaldırılır merak ediyorlar. Tapuda intifa hakkı nasıl kaldırılır? İntifa hakkı masrafı ne kadar? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:10:00 -
Tapuda intifa hakkı nasıl kaldırılır?

İntifa hakkı, mal sahibinin malı bir başkasının kullanımına izin vermesine deniliyor. Bu belirli bir süre için geçerli. İntifa hakkı ile maldan yararlanan kişi ölürse intifa hakkı düşer. Eğer ölmezse 100 yıl sonra son bulur. Mal sahipleri intifa hakkı nasıl kaldırılır, araştırıyorlar. Tapuda intifa hakkı nasıl kaldırılır? İntifa hakkı masrafı ne kadar?

İntifa hakkı işlemleri için bir miktar harç ücreti alınır. Bu ücret, malın bedeli üzerinden devir alanlar için binde 20 oranındadır. Aynı zamanda bir diğer harç ücreti ise kayıt masrafının üçte ikisi oranında ödeniyor. Belirli bir miktar bulunmuyor. Malın değeri üzerinden harç ücreti hesaplanıyor.

Tapuda intifa hakkı nasıl kaldırılır?

Tapuda intifa hakkı, tapu kütüğüne tescil edildiği için tekrardan kaldırma işlemleri, bizzat başvuru ile yapılıyor. Tapuda intifa hakkının kaldırılması için tapuya cüz’i bir miktar ödeme yapılıyor. Bu miktar ödendikten sonra intifa hakkı kaldırılıyor.

Tapuda sorun olup olmadığını nasıl öğrenirim?
Tapuda sorun olup olmadığını nasıl öğrenirim?

Yaşam

Tapuda sorun olup olmadığını nasıl öğrenirim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK yandaşları İTT Başkanı'nın evine saldırdı
Dünya

PKK yandaşları İTT Başkanı'nın evine saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırıda bulundu.

Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın
Siyaset

Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın

Türkiye için taşın üstüne taş koymaya çalışan herkese destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç’la da görüşerek Türkiye’ye dev..
Biden, Putin'e 'katil' demişti... Rusya'dan jet hamle!
Dünya

Biden, Putin'e 'katil' demişti... Rusya'dan jet hamle!

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay