Tapuda hızlı ve şeffaf dönem! 8 kanunda değişiklik öngören teklif TBMM’de kabul edildi

Akit Ekonomi

Yapılan değişiklikle, alıcı ve satıcılar farklı tapu müdürlüklerinde, hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek. Kat mülkiyetli taşınmazlarda hatalı blok veya bağımsız bölüm numaraları kolaylıkla düzeltilebilecek. Süresi bitmiş ipoteklerde malikin talebi ile terkin mümkün olabilecek.

Neler değişti?

Düzenleme ile taşınmaz mülkiyetinin devir işlemleri kolaylaştı. Buna göre alıcılar ve satıcılar farklı tapu müdürlüklerinde hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek. Kat mülkiyetli taşınmazlarda hatalı blok veya bağımsız bölüm numaraları kolaylıkla düzeltilebilecek. Süresi bitmiş ipoteklerde malikin talebi ile terkin mümkün olabilecek. Tapu senetlerinde fotoğraf yapıştırılmasına gerek kalmayacak.

Müteahhidin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın tamamlanma oranına göre belirlenecek. Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilecek. Malikler müteahhitten kaynaklanan nedenlerle sözleşmeleri feshedebilecek.

İmar Kanununda Düzenleme

İmar kanununda yapılan düzenleme ile uygulamadaki DOP ve KOP alanları birleştirilerek yüzde 45’e çıkarıldı. DOP alınamayan durumlarda da bedeli alınabilecek. Bu bedel ödenmeden de ruhsat verilmeyecek. Tarımsal amaçlı sera için yapı ruhsatı aranmayacak. Yapılaşmamış parseller açık otopark yapılabilecek. Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk ve tehlikeli yapılar, tebligata rağmen kaldırılmaz ise tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılacak ve masrafı yüzde 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edecek.

Tapu tahsis belgesi ve ecrimisilde düzenleme

Yapı kayıt belgesi alınan yapılarda belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilenler için 31.12.2019 tarihine kadar satın alma şartı getirildi. Özellikle yapı kayıt belgesi alınan taşınmazlar için daha önce tapu tahsis belgesi alınmışsa ve arsa bedelleri ödenmiş ise vatandaşlardan ayrıca bir satış bedeli de alınmayacak. Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilen ecrimisiller ise terkin edilecek. Satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı ise satış bedelinden mahsup edilecek.