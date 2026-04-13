Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı Petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaşım maliyetlerini artırdı Almanya ekonomik çöküşün eşiğinde Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi ‘Milli meselemiz’ diyen Gürlek’ten bomba açıklama! “119 ülkede 2 bin kişinin peşindeyiz” Netanyahu Erdoğan'a karşı salyalarını akıtmaya başladı! Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş açıklamalar 2 buçuk yıldır kapalı olan İsrail Konsolosluğu önünde polise saldırmışlardı... Soruşturmada yeni gelişme Bolu’daki Kurban vurguncuları birbirine girdi Orban üzerinden "Erdoğan gidecek" hayalleri kuruyorlardı... Boğazlarına kadar yolsuzluğa batan CHP'liler kendi topuklarına sıktı! Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum
Tapuda çifte sorumluluk! O yanlış harekette %100 ceza!

İstanbul Gayrimenkul Değerleme, tapu harcının alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödendiğini, eksik beyan halinde her iki tarafın da sorumlu tutulduğunu ve yüzde 100 vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi uygulanabileceğini hatırlattı.

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 628 bin 255 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda %9,5 oranında gerileme yaşandı. Bu dönemde elde edilen harç geliri ise %73,6 arttı ve 51 milyar 800 milyon lira oldu.

Sektör temsilcileri, bu yıl ilk çeyrekte devreye alınan “tapuda gerçek beyan” dönemi ile birlikte satışlarda gerileme yaşansa da gelirlerde artış yaşandığını belirtiyor.

 

YANLIŞ BEYAN ÇOK RİSKLİ

İstanbul Gayrimenkul Değerlendirme tarafından yapılan uyarıda “Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde satış bedelinin tapuda gerçek değerinin altında beyan edilmesi, geçmişte yaygın bir uygulamaydı. Ancak günümüzde gelişen dijital denetim sistemleri, bu yaklaşımı önemli ölçüde riskli hale getirmiştir” denildi.

Gelir İdaresi ve ilgili kurumların banka transferleri, ekspertiz raporları ve ilan platformlarındaki verileri birlikte analiz ettiği belirtilen uyarıda, “Bu sayede beyan edilen bedelin piyasa gerçekleriyle uyumu etkin biçimde kontrol edilmektedir” hatırlatmasında bulunuldu.

 

YÜKSEK CEZASI VAR

Gerçekleşen fiyatla beyan edilen fiyat arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gerçek satış bedeli esas alınarak yeniden hesaplama yapılacağı belirtilen açıklamada “Öncelikle eksik ödenen tapu harcı tahsil edilir. Ardından yüzde 100 oranında vergi ziyaı cezası uygulanır ve gecikme faizi işletilir” ifadelerine yer verildi.

 

İKİ TARAF DA SORUMLU

Tapu harcının alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödendiğine dikkat çekilen açıklamada “Eksik beyan durumunda her iki taraf da sorumluluk altına girer. Denetimler, geçmiş yıllara ait işlemleri de kapsayabilir. Eksik beyanın fark edilmesi halinde, ‘pişmanlık’ hükümleri kapsamında düzeltme yapılarak ceza uygulanmayabilir. Yalnızca faiz ödenmesi mümkün olabilir” denildi.(Türkiye Gazetesi)

350 bin TL ceza kesildi! Yine alkollü direksiyon başında yakalandı
350 bin TL ceza kesildi! Yine alkollü direksiyon başında yakalandı

Aktüel

350 bin TL ceza kesildi! Yine alkollü direksiyon başında yakalandı

Trafikte tartışma pahalıya mal oldu! 180 bin lira ceza yedi
Trafikte tartışma pahalıya mal oldu! 180 bin lira ceza yedi

Yerel

Trafikte tartışma pahalıya mal oldu! 180 bin lira ceza yedi

CHP'de kooperatif sahteciliği! Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yolsuzluk ve zimmetten tutuklanarak cezaevine gönderildi!
CHP'de kooperatif sahteciliği! Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yolsuzluk ve zimmetten tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Gündem

CHP'de kooperatif sahteciliği! Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yolsuzluk ve zimmetten tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Hızlı ve etkili yargı bakımından istinaf ceza uygulamaları (2)
Hızlı ve etkili yargı bakımından istinaf ceza uygulamaları (2)

Aktüel

Hızlı ve etkili yargı bakımından istinaf ceza uygulamaları (2)

