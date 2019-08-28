Tapu Müdürü Erdem’e veda yemeği

Devrek’te uzun zamandır tapu müdürü olarak görev yapan ve tayini İzmir’e çıkan Sadrettin Erdem için veda yemeği düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaklaşık 7 yıldan bu yana tapu müdürü olarak görev yapan ve tayini İzmir’in Bayındır İlçesine çıkan Sadrettin Erdem için veda yemeği düzenlendi.

Devrek Öğretmenevinde düzenlenen ve mesai arkadaşlardı tarafından organize edilen veda yemeğine protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda seveni katılırken, programda zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Sadrettin Erdem,” Öncelikle bu özel günümde beni yalnız bırakmayan siz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 7 yıldan bu yana görev yaptığım Devrek’te mesai arkadaşlarım ile birlikte her zaman bir ekip ruhu ile çalışmaya gayret gösterdiğime inanıyorum. Yasalar çerçevesinde vatandaşlara eşit davranarak görevimizi ifa etmeye çalıştım. Dairemize kendi annemiz babamız geldiğinde nasıl davranılmasını bekliyorsak vatandaşlarımıza da hep o şekilde davranmaya gayret ettik.Bundan sonra da tüm arkadaşlarımın aynı heyecanla vatandaşlarımıza hizmet vereceğinden asla şüphem yoktur.Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erdem’e gecenin anısına Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun tarafından plaket verilirken, mesai arkadaşları tarafından da çeşitli hediyeler takdim edildi.