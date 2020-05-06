Tapu İşlemlerinde Online Başvuru Şartı

İşlem başvuruları sadece webtapu üzerinden, randevu.tkgm.gov.tr adresinden veya Alo 181 çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak yapılabilecek. Belge inceleme başvurularında da randevu şartı aranacak. Düzenlemeye göre, akit alımlarında sadece işlem tarafları alınacak ve randevular yoğunluk olmayacak şekilde planlama yapılacak. Eğer işleme esas evraklarda eksikler olursa SMS yolu ile bilgi verilecek. 65 yaş ve üstü ile 18-20 yaş arasındaki başvurular için ise ancak seyahat belgesi olursa karşılanabilecek.

Emlak İşletmeleri Web Tapu Sisteminde

Vatandaşlar yetki belgesi olan emlak işletmesine web tapu sistemi üzerinden belirli bir süre için başvuru ya da takyidat yetkisi verebilecekler. Emlak işletmeleri ise web tapu sistemine “Kurumsal” menü altındaki “Emlakçı” bölümünden yapabilecekler. Bu bölüme girişte Tacir ve Esnaf ayrımının soracak ve örneğin Tacir ise MERSİS doğrulaması sonrasında işlem takibi başlatılabilecek. Emlak işletmeleri, vatandaş tarafından yetkilendirildiği taşınmazlar menüsü üzerinden gerek tapu işlem başvurularını gerekse taşınmaz kayıt örneği alımlarını sağlayabilecekler.