  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru 9 ayda kırıldı
Ekonomi

Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru 9 ayda kırıldı

Tapu harcından elde edilen gelir, ocak-eylül döneminde tüm zamanların yıllık rekorunu kırarak 13,8 milyar lira olarak gerçekleşti - Söz konusu dönemde ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2 milyon adede yaklaşırken, bu satışlarda beyan edilen tutar 372 milyar liraya ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:04:41 -
Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru 9 ayda kırıldı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye genelinde 9 ayda 2 milyon adede yakın gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan elde edilen tapu harcı gelirinde 13,8 milyar lirayla tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde ülke genelinde 1 milyon 998 bin 541 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı gerçekleşti.

Bu sürede 2 milyon adet gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 7 milyon 841 bin işlem gerçekleştirildi.

Ocak-eylül döneminde satılan yaklaşık 2 milyon adet gayrimenkul için tapu dairelerinde 371 milyar 77 milyon liralık değer ibraz edildi. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen değer 1 trilyon 736 milyar liraya ulaştı.


- 9 ayda 13 milyar 445 milyon liralık harç geliri elde edildi


9 ayda gerçekleşen satışlardan 13 milyar 445 milyon liralık harç geliri elde edilirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 13 milyar 848 milyon liraya ulaştı. Böylece yılın 9 aylık döneminde tüm zamanların yıllık rekoru kırılmış oldu. Daha önce en yüksek yıllık rakam 11 milyar 291 milyon lirayla 2018'de kaydedilmişti.

Geçen yıl konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi teşviki yıl sonuna kadar devam etmiş, yıl sonunda elde edilen tapu harcı geliri 10 milyar 924 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?
Siyaset

Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?

Gazeteci Murat Sabuncu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yoğun bir çalışma temposunda olduğunu söyledi.
İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar
Gündem

İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar

Sisteme dahil etmek istediği 6 bin yeni ticari taksi için tüm kapıları zorlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, taksicileri ikna etmek için bir defa ..
Aliyev
Dünya

Aliyev "istikamet Şuşa" demişti... Peki o bölge neden bu kadar önemli?

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Azerbay..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay