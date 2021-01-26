Tapu dairelerine operasyon! Rüşvet çarkı böyle işliyormuş!

İstanbul’da bir tapu müdürlüğünde dönen ‘rüşvet’ çarkına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 39 zanlıdan 25’i tutuklandı. Zarf içinde rüşvet dağıtıldığı ortaya çıkarken rüşvet çarkının detaylarına TRT Haber ulaştı.

Tapu dairelerinde rüşvet operasyonu

İstanbul’da tapu dairelerinde rüşvet iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Kayseri ve Manisa’da 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U. ile memurların da aralarında olduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde dönen ‘rüşvet’ çarkında teknik takibe takılan ve 22 Ocak’ta üç ilde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki sorguları bugün tamamlandı.

25 kişi tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U.’nun da bulunduğu 39 şüpheliden 25’i tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü savcılıktan serbest bırakılırken, 11 şüphelinin ise ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildiği öğrenildi.

Rüşvet çarkının detaylarına TRT Haber ulaştı.

Uzun sürecek işlemler rüşvetle hızla sonuçlandırılıyordu

Şüpheliler, uzun sürecek işlemleri para karşılığında hızlandırıyordu. Rüşvetin daha çok, memurlar ve müteahhitler adına iş takibi yapanlar arasında döndüğü iddia edildi.

Şüpheli tapu müdürünün ise müteahhitler ile memurlar için rüşvet pazarlığı yaptığı öğrenildi. Verilen para beğenilmezse, işin yavaşlatıldığı ortaya çıktı. Alınan paraların ise tapu müdürü ve tapuda çalışan memurlar arasında paylaşıldığı öne sürüldü.

Zarf içinde rüşvet dağıtılıyordu

Rüşvet miktarı, tapu verilecek yerin büyüklüğüne göre değişiyordu. Duruma göre rüşvet 10 bin lirayı buluyordu.

Bir adreste yapılan aramada, zarflar içinde 36 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler inkar etse de zarflarla ilgili beyanları aralarındaki çelişkiyi ortaya koydu.

Kimine göre zarfların içindeki paralar yaptığı "birikim"den ibaretti. Kimine göre ise "müşterilerden zarf içinde alınan eksik evrak"tı. İçinde eksik evrak var denilen zarf, şüphelinin ceketinden çıktı. İddia edilenin aksine zarfın içinde rüşvet olarak alındığı belirlenen para vardı.