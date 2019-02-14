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Tanzim satış yerleri saat kaça kadar açık? Tanzim satış saatleri

Tanzim satış yerleri sebze fiyatlarının yüksek olmasına tepki olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla belediyeler vasıtasıyla açıldı. Tanzim satışta amaç vatandaşın ucuz sebzeyi satın alması. İstanbul ve Ankara’daki ilçelerde kurulan tanzim satış yerleri saat kaça kadar açık? İstanbul ve Ankara tanzim satış çadırları saat saatleri nedir? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tanzim satış saat kaçta açılıyor sorusunun cevabına ilişkin haberimiz.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:55

Tanzim satış yerleri sebze fiyatlarının yüksek olmasına tepki olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla belediyeler vasıtasıyla açıldı. Tanzim satışta amaç vatandaşın ucuz sebzeyi satın alması. İstanbul ve Ankara’daki ilçelerde kurulan tanzim satış yerleri saat kaça kadar açık? İstanbul ve Ankara tanzim satış çadırları saat saatleri nedir? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tanzim satış saat kaçta açılıyor sorusunun cevabına ilişkin haberimiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan sebze ve meyve fiyatlarının önüne geçilmesi amacıyla başlattığı "tanzim satış noktası" uygulaması İstanbul'da 50 farklı noktada kuruluyor. Bu bağlamda Bağcılar Meydan'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil araçta tanzim satış noktası açıldı.

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirildi. Aksaray Meydanı'nda kurulan mobil tanzim satış noktasında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleştireceklerini kaydetti. Baraçlı, "Bizler bu uygulamamızı gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatının aynen İstanbul'daki vatandaşlarımıza yansıtılması için çaba sarf edeceğiz.'' dedi.

Tanzim satış saat kaçta açılıyor?

İstanbul tanzim satış yerlerinden biri de Bağcılar tanzim satış çadırı. Bağcılar’da faaliyete geçen mobil tanzim noktasına, Bağcılar'ın dört bir yanından gelen ve yolu Bağcılar'dan geçen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatların alım gücüne uygun olduğunu belirten vatandaşlar, bu hizmetten memnun kaldıklarını söyleyip projeye emeği geçenlere teşekkür ettiler. Tanzim satış yerleri her gün saat 10: 00 ile 19.00 arası açık olacak.

Tanzim satış yerleri İstanbul Avrupa yakası

Tanzim satış yerleri İstanbul Anadolu yakası

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
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