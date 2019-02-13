Tanzim satış yerleri İstanbul Avrupa yakası
İstanbul tanzim satış yerleri son dakika. Fırsatçıların doları bahane ederek sebze ve meyveleri market ve pazarda fahiş fiyata satması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı harekete geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşı fırsatçılara ezdirmemek için tanzim satış talimatı vermesiyle birlikteİstanbul Büyükşehir Belediyesi, halka ucuz fiyata sebze meyve satışı yapacak tanzim satış noktaları kurdu. Peki İstanbul’da tanzim satış yerleri nerede? İstanbul Avrupa yakası tanzim satış yerleri nerede var? Tanzim satış çadırları nerede?13 Şubat 2019 Çarşamba 09:48
İstanbul tanzim satış yerleri son dakika. Fırsatçıların doları bahane ederek sebze ve meyveleri market ve pazarda fahiş fiyata satması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı harekete geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşı fırsatçılara ezdirmemek için tanzim satış talimatı vermesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halka ucuz fiyata sebze meyve satışı yapacak tanzim satış noktaları kurdu. Peki İstanbul’da tanzim satış yerleri nerede? İstanbul Avrupa yakası tanzim satış yerleri nerede var? Tanzim satış çadırları nerede?
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış noktalarının nerelerde olduğu vatandaşlarca araştırılıyor. Fahiş fiyat artışlarına karşı uygulamaya başlanan tanzim satışlar İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde belli noktalarda vatandaşlara hizmet veriyor. Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi sebzelerin satışı yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz. Bakalım sırada ne var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." dedi. Erdoğan tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduklarını belirterek "Bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Diğer ürünleri de satacağız oralarda." diye konuştu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, tanzim satış noktalarına ilişkin ise, "Devletin işi manav açmak değil. Devletin işi tüketicinin cebindeki parayı artırmak” dedi.
Tanzim satış sebze fiyatları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 34 ilçede 50 tanzim satış noktasını hayata geçirdi. Kurulan tanzim satış noktalarında domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL'den satılıyor. Meyve-sebzede indirime gitmeyen marketlerden ayağını kesen müşteriler tanzim satış merkezlerine akın ediyor. Bu merkezlere rağbet yoğun. İstanbul’da parklara ve meydanlara kurulan çadırların etrafında, mahalle mahalle dolaşan kamyonetlerin önünde izdiham yaşanıyor.
Tanzim satış yerleri Avrupa yakası
KAĞITHANE MEYDANI
MECİDİYEKÖY MEYDANI
ESENLER MEYDANI
AVCILAR MEYDANI
ESENYURT MEYDANI
BAKIRKÖY MEYDANI
K.ÇEKMECE MEYDANI
AKSARAY MEYDANI
ZEYTİNBURNU MEYDANI
EMİNÖNÜ MEYDANI
BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
TAKSİM MEYDANI
BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
BÜYÜKÇEKMECE
BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
EYÜPSULTAN MEYDAN
BAYRAMPAŞA MEYDANI
BAĞCILAR MEYDANI
GÜNGÖREN MEYDANI
FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
SULTANGAZİ MEYDANI
GOP MEYDANI
SARIYER MEYDANI
HALKALI MEYDAN
BEŞİKTAŞ MEYDANI
ŞİRİNEVLER MEYDANI
İSTİNYE İSPARK
ZEYTİNBURNU AVM
ALİBEYKÖY SİLAHTAR
HALİÇ
BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
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