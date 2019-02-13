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Tanzim satış yerleri İstanbul Avrupa yakası

İstanbul tanzim satış yerleri son dakika. Fırsatçıların doları bahane ederek sebze ve meyveleri market ve pazarda fahiş fiyata satması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı harekete geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşı fırsatçılara ezdirmemek için tanzim satış talimatı vermesiyle birlikteİstanbul Büyükşehir Belediyesi, halka ucuz fiyata sebze meyve satışı yapacak tanzim satış noktaları kurdu. Peki İstanbul’da tanzim satış yerleri nerede? İstanbul Avrupa yakası tanzim satış yerleri nerede var? Tanzim satış çadırları nerede?

13 Şubat 2019 Çarşamba 09:48

İstanbul tanzim satış yerleri son dakika. Fırsatçıların doları bahane ederek sebze ve meyveleri market ve pazarda fahiş fiyata satması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı harekete geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşı fırsatçılara ezdirmemek için tanzim satış talimatı vermesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halka ucuz fiyata sebze meyve satışı yapacak tanzim satış noktaları kurdu. Peki İstanbul’da tanzim satış yerleri nerede? İstanbul Avrupa yakası tanzim satış yerleri nerede var? Tanzim satış çadırları nerede?

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış noktalarının nerelerde olduğu vatandaşlarca araştırılıyor. Fahiş fiyat artışlarına karşı uygulamaya başlanan tanzim satışlar İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde belli noktalarda vatandaşlara hizmet veriyor. Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi sebzelerin satışı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz. Bakalım sırada ne var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." dedi. Erdoğan tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduklarını belirterek "Bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Diğer ürünleri de satacağız oralarda." diye konuştu.  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, tanzim satış noktalarına ilişkin ise, "Devletin işi manav açmak değil. Devletin işi tüketicinin cebindeki parayı artırmak” dedi. 

Tanzim satış sebze fiyatları 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 34 ilçede 50 tanzim satış noktasını hayata geçirdi. Kurulan tanzim satış noktalarında domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL'den satılıyor. Meyve-sebzede indirime gitmeyen marketlerden ayağını kesen müşteriler tanzim satış merkezlerine akın ediyor. Bu merkezlere rağbet yoğun. İstanbul’da parklara ve meydanlara kurulan çadırların etrafında, mahalle mahalle dolaşan kamyonetlerin önünde izdiham yaşanıyor. 

Tanzim satış yerleri Avrupa yakası 

KAĞITHANE MEYDANI 

MECİDİYEKÖY MEYDANI 

ESENLER MEYDANI 

AVCILAR MEYDANI

ESENYURT MEYDANI 

BAKIRKÖY MEYDANI

K.ÇEKMECE MEYDANI 

AKSARAY MEYDANI 

ZEYTİNBURNU MEYDANI

EMİNÖNÜ MEYDANI

BAHÇEŞEHİR 1.KISIM

TAKSİM MEYDANI

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI 

KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI

BÜYÜKÇEKMECE

BEYLİKDÜZÜ MEYDANI

EYÜPSULTAN MEYDAN

BAYRAMPAŞA MEYDANI

BAĞCILAR MEYDANI 

GÜNGÖREN MEYDANI

FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

SULTANGAZİ MEYDANI

GOP MEYDANI

SARIYER MEYDANI

HALKALI MEYDAN

BEŞİKTAŞ MEYDANI

ŞİRİNEVLER MEYDANI

İSTİNYE İSPARK 

ZEYTİNBURNU AVM

ALİBEYKÖY SİLAHTAR

HALİÇ

BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

ESENLER 100.YIL MAHALLESİ 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:45
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