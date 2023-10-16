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Aktüel Tanzanyalı öğretmenler İstanbul’da Svahilice eğitimi verecek
Aktüel

Tanzanyalı öğretmenler İstanbul’da Svahilice eğitimi verecek

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:58:00 -
Tanzanyalı öğretmenler İstanbul’da Svahilice eğitimi verecek

İstanbul’da faaliyet gösteren Al Selam Derneği ile Tanzanya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında derneğin Çengelköy’de bulunan merkezinde Tanzanyalı öğretmenler tarafından Svahilice eğitimi verilecek.

Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi Iddi Seif Bakari, yaptığı açıklamada, Svahili dilinin Türkiye’de öğretilmesi için her zaman destek vereceklerini belirtti. Bakari, “Bugün Al Selam Derneği ile bir anlaşma imzaladık ve bu anlaşmayla burayı Svahili Merkezi haline getirme kararı aldık. Bu adım ile amacımız, İstanbul’da talep eden kişilere Svahili dili eğitimi vermek ve Tanzanya kültürünü Türkiye’de daha yakından tanıtabilmektedir” dedi. Al Selam Derneğinin Çengelköy’de bulunan merkezinde Svahili dilini öğretmek için bir sınıf açacaklarını söyleyen Bakari, Tanzanya’dan öğretmen istihdam edeceklerini dile getirdi.

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