Tanzanyalı öğretmenler İstanbul’da Svahilice eğitimi verecek

Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi Iddi Seif Bakari, yaptığı açıklamada, Svahili dilinin Türkiye’de öğretilmesi için her zaman destek vereceklerini belirtti. Bakari, “Bugün Al Selam Derneği ile bir anlaşma imzaladık ve bu anlaşmayla burayı Svahili Merkezi haline getirme kararı aldık. Bu adım ile amacımız, İstanbul’da talep eden kişilere Svahili dili eğitimi vermek ve Tanzanya kültürünü Türkiye’de daha yakından tanıtabilmektedir” dedi. Al Selam Derneğinin Çengelköy’de bulunan merkezinde Svahili dilini öğretmek için bir sınıf açacaklarını söyleyen Bakari, Tanzanya’dan öğretmen istihdam edeceklerini dile getirdi.