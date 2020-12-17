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Aktüel Tanzanya'da sınıf yetersizliği nedeniyle 74 bin çocuk okula gidemeyecek
Aktüel

Tanzanya'da sınıf yetersizliği nedeniyle 74 bin çocuk okula gidemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:55:17 -
Tanzanya'da sınıf yetersizliği nedeniyle 74 bin çocuk okula gidemeyecek

İSTANBUL (AA) - Tanzanya'da sınavIarı kazanan 74 binden fazla öğrencinin yeterli sınıf olmadığı gerekçesiyle ocak-mayıs döneminde ortaokula başlayamayacağı bildirildi.

Bölge Yönetimi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Selemani Jafo, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok okulda yeterli sınıfın olmadığını belirtti.

Jafo, "Ortaokul sınavını başarıyla geçen 74 bin 166 çocuk, eksiklikler nedeniyle ocak-mayıs döneminde ortaokula başlayamayacak." dedi.

Ülke genelinde 750 binden fazla öğrencinin ortaokula kayıt yaptırabileceği bilgisini paylaşan Jafo, açılacak sınıflarla okula gidemeyen çocukların da mayıs itibarıyla eğitime başlayabileceğini aktardı.

Tanzanya'da sınıf, öğretmen ve çalışma materyalleri eksikliği nedeniyle birçok öğrenci eğitim alamıyor.

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