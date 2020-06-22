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Aktüel

Tanzanya'da devlet başkanına dokunulmazlık, Ruanda'da daha fazla yetki verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:36:44 -
Tanzanya'da devlet başkanına dokunulmazlık, Ruanda'da daha fazla yetki verildi

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Ruanda'da devlet başkanlarına daha fazla yetki ve dokunulmazlık veren yasa teklifleri kabul edildi.

Tanzanya Meclisi, devlet başkanı, devlet başkan yardımcısı, başbakan, meclis sözcüsü ve yardımcısı ile danıştay başkanına dokunulmazlık getirilmesi teklifine onay verdi.

Ülkenin en fazla yetkiye sahip 6 koltuğunda oturan bu kişilerin görevleri başında yargılanmasının önüne geçen teklife, muhalefet sert tepki gösterdi.

Ruanda'da ise devlet başkanının doğrudan kamu şirketi kurmasına veya kapatmasına imkan tanıyan yasa tasarısı onaylandı.

Daha önce mecliste olan bu yetki, vekillerin çoğunun oyuyla devlet başkanına devredildi.

Yasa tasarısına destek veren vekiller, başkanlık kararnamelerinin, meclisteki uzun süreçleri kısaltacağını belirtti.



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