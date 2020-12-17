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Aktüel Tanzanya, Kovid-19 aşısı satın almayı planlamıyor
Aktüel

Tanzanya, Kovid-19 aşısı satın almayı planlamıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:09:49 -
Tanzanya, Kovid-19 aşısı satın almayı planlamıyor

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıkladı.

Tanzanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Gerald Chami, The East African gazetesine verdiği demeçte, Tanzanyalı sağlık uzmanları ve bilim adamlarının halen klinik çalışmaları sürdürerek, Kovid-19'a bitkisel çare aradığını söyledi.

Yeni üretilen aşıların fayda sağlayıp sağlamayacağından şüphe duyduklarını belirten Chami, "Herhangi bir aşıyı getirmek gibi bir planımız yok. Gerekli klinik testleri yapıp, güvenirliğini anlamadan bunları halkımıza dağıtamayız." dedi.

Chami, bitkisel ilaçların klinik deneylerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

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