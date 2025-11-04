Tanzanya Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başladı
Tanzanya’da 29 Ekim’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 97,6’sını elde eden Samia Suluhu Hassan, yemin ederek görevine resmen başladı.
Ülkede 29 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 97,6’sını alarak kazanan Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, idari başkent Dodoma’daki askeri üste düzenlenen törende yemin ederek, göreve başladı.
Tanzanya’da 2015-2021 yılları arasında ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.
Ülkede 29 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında iki büyük muhalefet partisinin ana adaylarının diskalifiye edilmesinin ardından protestolar başlamıştı.
Göstericiler bazı devlet binalarını ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gaz ve ateşli silah kullanarak müdahale etmişti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, protestolarda en az 10 kişinin öldüğüne dair güvenilir raporlar bulunduğunu açıklamıştı