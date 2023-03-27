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Siyaset Tantana yapma cevap ver Tantan! Bugün halen PKK'yı öven HDP'yi anlat sen
Siyaset

Tantana yapma cevap ver Tantan! Bugün halen PKK'yı öven HDP'yi anlat sen

Yeniakit Publisher
2023-03-27 18:21:00 - 2023-03-27 18:23:02
Tantana yapma cevap ver Tantan! Bugün halen PKK'yı öven HDP'yi anlat sen

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA-PAR'ı hedef gösterdi. HÜDA-PAR ile terör örgütleri arasında bağlantı olduğunu iddia eden Tantan'ın 50 bin insanımızın katili olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP hakkında tek laf etmemesi ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA-PAR'ın hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Kirli pazarlıklar ve oyunlar sonucu 6'lı koalisyonun adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip aday çıkarmayan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP hakkında tek kelam edemeyen Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kafayı çıkartarak Bahçeli'ye laf yetiştirmeye kalkıştı.

HÜDA-PAR ile terör örgütleri arasında bağlantı olduğunu ve Bahçeli'nin de bu durumu bildiğini iddia eden Tantan, şunları söyledi:

"HÜDA PAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum."

Bahçeli'ye laf yetiştirmeye çalışan ancak 6'lı koalisyona destek veren HDP için tek kelime etmeye cesaret edemeyen Tantan'ın sözleri tepkiyle karşılanırken "50 bin insanımızın katili olan PKK'nın destekçisi HDP'ye gözleri kör", "Boşver HÜDA-PAR'ı, sen asıl HDP terörün neresinde onu anlat" şeklinde yorumlar yapıldı.
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