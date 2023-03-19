Tansu Çiller'le ilgili şok iddia! Süleyman Soylu'yu arayıp ne dedi?

Tansu Çiller son bir yıldır siyasete dönme, yeni parti kurma sinyalleri verirken, seçimin kapıya dayandığı şu günlerde o projesini rafa kaldırmışa benziyor. Tansu Çiller'in, şimdi de bazı isimleri AK Parti'den milletvekili seçtirebilmek için devreye girdiği iddia edildi.

Odatv'nin haberine göre, AK Parti'nin milletvekili aday listelerinde görmek istediği isimler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığı ileri sürülen Tansu Çiller'in, eski milletvekili Saffet Kaya için talepte bulunduğu iddia edildi. Bakan Soylu'yu arayan Tansu Çiller "Ardahan’da Saffet Kaya'yı görmek istiyorum" mesajını iletti.

Saffet Kaya kimdir? Tansu Çiller'le ilgisi ne?

23 Ekim 1962'de Ardahan'da doğan iş adamı Saffet Kaya Kazakistan Almaata Milli Ekonomi Enstitüsü İktisat Bölümü'nü bitirdi. İnşaat şirketi kuran Saffet Kaya Kars, Ardahan ve Iğdır İş Adamları Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. Bahçelievler Hizmet Vakfı ile Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın Onursal Başkanlığı görevinde bulunan Saffet Kaya 20, 21. Dönem Ardahan Milletvekili olarak görev yaptı. 21. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda İdare Amiri olarak görev yapan Saffet Kaya orta düzeyde İngilizce ve Rusça biliyor.



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