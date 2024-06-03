Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller'e veda... 'Ülkemize hizmetleri olan biriydi'

86 yaşında hayatını kaybeden Özer Uçuran Çiller için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Tansu Çiller cami avlusunda taziye için ayrılan bölümde taziye dileklerini kabul etti. Özer Uçuran Çiller'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cenaze namazı sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde eşi Tansu Hanım Başbakanlığı ile ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Son dönemlerdeki uzun bir süre rahatsızlığı oldu. Bizlerde ondan ülkemiz için elde ettiği imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız.

Ben son dönemlerde kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum. Buradan uğurlarken hep beraber bir Fatiha da biz gönderelim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabuta omuz verdiği görüldü.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren de yer aldı.