Tansu Çiller’in eşi kimdir? Tansu Çiller kimle evli? Özer Çiller kimdir?

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiler kimdir? Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Özer Çiller, 2013 yılında yaptığı bir açıklamayla Türkiye'nin gündemine gelmişti. İnançlı bir aileden geldiğini ifade eden Özer Çiller, "Hazreti Ebubekir 30. göbekten benim büyük dedem." şeklinde konuşmuştu.

Özer Uçuran Çiller kimdir?

Özer Çiller 21 Eylül 1937 tarihide doğdu. Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı. Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika’da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Mehmet Emin Karamehmet'in yanında Çukurova Holding’te CEO olarak görev yaptı. 1983 yılında kendi şirketini kuran Özer Uçuran Çiller aynı zamanda, Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı.

2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Özer Çiller, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim’in ve II. Beyazıt’ın 24 yıl şeyhülislamlığını yapan şeyhülislamlarından olan Zenbilli Ali Efendi'nin (Ali Cemali) torunlarındandır. Zenbilli Ali Efendi’nin şeceresine göre Özer Çiller aynı zamanda Ebu Bekir’in torunlarından olup, Mevlana’nın da soyundandır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında, yanında Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi ve yine soyundan olduğu Sadrazam Pîrî Mehmed Paşa vardı.

8 yıl Amerika'da yaşayan Özer Çiller ile Tansu Çiller Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.