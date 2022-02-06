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Siyaset Tansu Çiller'den Erdoğan çiftine 'geçmiş olsun' mesajı
Siyaset

Tansu Çiller'den Erdoğan çiftine 'geçmiş olsun' mesajı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 10:20:00 - 2022-02-06 10:21:36
Tansu Çiller'den Erdoğan çiftine 'geçmiş olsun' mesajı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Tansu Çiller, Twitter paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Hanımefendi'ye acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimle." ifadelerine yer verdi.

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