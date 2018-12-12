Tansiyona karşı artık ‘aşı’ geliyor



Alman uzmanların geliştirdiği yüksek tansiyon aşısı, insanlar üzerinde gerçekleştirilen klinik deneylerde başarıya ulaştı diye haberler geliyor.

Berlin Üniversitesi Kliniği Charite’de yürütülen deneylere göre aşı doğrudan vücudun kan basıncını düzenleyen sisteme etki ediyor. Almanlarla İsviçreli Cytos Biyoteknoloji şirketinin ortaklaşa geliştirdiği aşıda, “Angiotensin II” isimli bir protein ve ona kenetlenmiş virüs parçaları bulunuyormuş.

Bu madde, damarları daraltıp kan basıncının yükselmesinde önemli bir rol oynuyor. Aşı uygulandıktan sonra vücut bu Angiotensin II’ye karşı bir antikor üretiyor ve maddenin kan basıncını yükselten özelliğini devre dışı bırakıyor.

Deneylere katılan 48 yüksek tansiyon hastasından 24’üne yüksek tansiyon aşısı uygulandı.

14 hafta sonra aşının uygulandığı grubun damarlarındaki basıncın normal seviyeye inmese de diğer gruba göre daha düşük olduğu gözlemlendi.

CYT006 adı verilen yüksek tansiyon aşısı hakkında bilgi veren araştırma grubu başkanı Dr. Martin Bachmann, "Yüksek tansiyona angiotensin adı verilen bir hormon neden olur. Aşı ile bu hormona karşı bağışıklık sağlanır. Böylece yüksek tansiyon ortadan kalkar" dedi.

Tedavi edilmediği taktirde kalp krizi veya beyin kanamasına yol açan yüksek tansiyon rahatsızlığı, oral yolla alınan ilaçlarla yetersiz de olsa tedavi edilebiliyor.

Uzmanlar aşı piyasaya sürülmeden önce aşının etkilerini daha fazla insan üzerinde deneyecekler.

İlaçlara göre etkisi daha uzun süren aşı sayesinde her gün tansiyon hapı kullanma zorunluluğunun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Aşının 3 ya da 6 aylık periyodlarla kullanılması öngörülüyor..

Nedir bu tansiyon?

Kalbe pompalayacağı kan akciğerlerde temizlenerek gelmektedir. Temizlenmiş olan bu kanı, kalp damarları ve dolayısıyla organlara pompalar. Bu pompalama esnasında atardamarlarda yoğun basınç oluşur. Kanın pompalandığı ve maksimum basınca maruz kaldığı bu esnada ölçülen tansiyona büyük tansiyon denir. Pompalama görevinin sonlandığında kalp dinlenmeye geçer. Bu kısa sürede kirli kan kalbe gelmeye başlar. Bu sırada damarlardaki basınç minimum düzeydedir. Buna da küçük tansiyon adı verilir.

Büyük ve küçük tansiyon için sağlıklı bir insanda ortalama değerler saptanmıştır. Bu değerler; büyük tansiyon için 12-14, küçük tansiyon ise 7-9 aralığındadır. Şayet kişi bu değerlerden daha düşük veya daha fazla bir basıncı işaret eden tansiyona sahipse bu durum düşük veya yüksek tansiyon olarak adlandırılır..