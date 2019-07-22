0553 313 94 23

Tansiyon yükseliyor! Katar ve Kuveyt devreye girdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle ilgili tüm taraflara soğukkanlı olma çağrısında bulundu. Öte yandan Kuveyt yönetimi ise, bölgede gerilimin tırmandırılmaması ve seyrüsefer serbestisinin doğrudan tehlikeye maruz bırakılmaması çağrısı yaptı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:30
Tansiyon yükseliyor! Katar ve Kuveyt devreye girdi

Katar, Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon karşısında endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara soğukkanlı olma çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ve uluslararası ve bölgesel deniz yollarını tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ettiği vurgulandı. 

Durumun derhal kontrol altına alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Katar'ın tüm taraflara soğukkanlı olma ve soruna barışçıl bir çözüm bulma çağrısı yaptığı kaydedildi.

Kuveyt'ten gerilimin tırmandırılmaması çağrısı

Kuveyt yönetimi, bölgede gerilimin tırmandırılmaması ve seyrüsefer serbestisinin doğrudan tehlikeye maruz bırakılmaması çağrısında bulundu.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kuveyt'in bölgede yükselen tansiyonu büyük bir endişeyle takip ettiği aktarıldı.

Seyrüsefer serbestisini doğrudan tehlikeye atan ve gerilimin tırmanmasına neden olan bu tür olaylar karşısında uluslararası camianın diplomatik alanda harekete geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, tarafların soğukkanlı olması ve uluslararası deniz hukukuna uyması gerektiği kaydedildi. 

Tanker krizi

İran'ın cuma günü Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero'yu denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı tanker Mesdar'ın yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" tankerinin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti.

İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:45
  1. Kuveyt
  2. hürmüz boğazı
  3. katar dışişleri bakanlığı
  4. Kuveyt yönetimi
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tansiyon yükseliyor! Katar ve Kuveyt devreye girdi
    1. Tansiyon yükseliyor! Katar ve Kuveyt..
    2. Dün uçuşları askıya almışlardı! Yeni..
    3. Ülkede 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü:..
    4. Feci kaza... Aynı aileden 4 kişi..
    5. ABD duyurdu... Türkiye'ye kritik..
    6. Bingöl'deki operasyonda 4 terörist..
    7. Korkulan oldu... Hızla yayılıyor
    8. Canı pahasına tam 5 kişiyi kurtardı.....
    9. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası..
    10. Yanında getirdiği evcil hayvan için..
    11. 22.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. İzmir'de otomobil dereye düştü
    13. Tünel çıkışında bariyerlere çarpan..
    14. AFAD'ın Yemen'deki gıda yardımları..
    15. Ayvalık’ta 12’si çocuk, 10’u kadın..
    16. Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava..
    17. Aydın'da makilik alanda yangın
    18. Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen..
    19. Kamerun’da Anglofon krizi 4 binden..
    20. Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve..
    21. Kuveyt'ten bölgede gerilimin..
    22. NASA pişman oldu! 1 milyon 820 bin..
    23. Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış..
    24. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    25. İki otomobil, İETT durağına daldı: 8..
    26. Kafası taşla ezilerek öldürülen..
    27. Galatasaray'da yeni transfer Şener..
    28. Katar'dan "Hürmüz Boğazı" açıklaması
    29. Sefaköy'de bir araç otobüs durağına..
    30. Kuşadası Körfezi’nde 28’i çocuk 77..
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Yusuf Kaplan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar!
    Yusuf Kaplan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar!