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Dünya Tansiyon iyice yükseldi! Pakistan bölgeye asker yığdı
Dünya

Tansiyon iyice yükseldi! Pakistan bölgeye asker yığdı

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim devam ediyor. Pencap eyaletine düzenlenen saldırı sonrası Pakistan bölgeye çok sayıda asker gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 10:27:00 -
Tansiyon iyice yükseldi! Pakistan bölgeye asker yığdı

Pakistan, Pencap eyaletinde Hindu tapınağına düzenlenen saldırının ardından bölgeye asker gönderdi.

 

Eyaletin Rahim Yar Han bölgesinde onlarca kişinin Hindu tapınağına saldırarak zarar vermesinin ardından yetkililer bölgeye çok sayıda asker gönderildiğini açıkladı.

Yetkililer, Bhong kasabasındaki Ganeş Hindu Tapınağı'nın ve Hindu azınlığın güvenliğinin sağlandığını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Hindu tapınağına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını, konuyla ilgili Pencap Emniyet Müdürü'nü görevlendirdiğini ve hükümetin tapınağı yenileyeceğini kaydetti.

Hindistan'dan protesto

Öte yandan Pakistan'ın Yeni Delhi'deki en üst düzey diplomatı Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verildi.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'dan Hindu azınlığın güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Bhong kasabasında medreseye yönelik saygısızlık yaptığı iddiasıyla hakkında işlem başlatılan 8 yaşındaki Hindu çocuğu yerel mahkemenin kefaletle serbest bırakması tepkiyle karşılanmıştı.

Çocuğun kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkan bölge sakinleri, Hindu tapınağına saldırmış ve hasar vermişti.

Müslümanlar ve Hindular Pakistan'da barış içerisinde yaşıyorlar ancak son yıllarda ülkede Hindu tapınaklarına yönelik saldırılar gerçekleşiyor.

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Yorumlar

432

allah hindistanı ıslah eylesin amin
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Nihal

Hindular fareye tapıyor,Krişnaya tapıyor vişnuya tapıyor brahmaya tapıyor o kadar çokki say say bitmez ama sadece Allaha tapanları kabul edemiyorlar.Ha birde filbaşlı ganeşa isminde tanrılarıda vardı yahu bu adamlardan bilim adamlarıda çıkıyor ne hikmetse bu tuhaf tapınışlarında akılları dumura uğruyor
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