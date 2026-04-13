Tansiyon ilacı Nifedipin için uyarı: Ani kalp durması riski

Yeni bilimsel çalışmalar, nifedipin kullanan hastalarda özellikle yüksek dozlarda (60 mg/gün ve üzeri) ani kalp durması riskinin artabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, farklı ülkelerden elde edilen veriler karşılaştırıldı:

Hollanda’da riskin %45 arttığı,

Danimarka’da ise riskin neredeyse iki katına çıktığı tespit edildi.

Hollanda verilerinde, ani kalp durması geçiren 2.503 hasta, 10.543 sağlıklı bireyle karşılaştırıldı.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, aynı ilaç grubuna (dihidropiridinler) ait olan amlodipin için benzer bir risk artışının gözlemlenmemesi oldu.

Uzmanlar, bu durumun klinik tercihleri etkileyebileceğini ancak kesin sonuçlar için daha fazla araştırma gerektiğini belirtiyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ: “ERKEN ALARM VERMEK İÇİN HENÜZ ERKEN”

Amsterdam Akademik Tıp Merkezi’nden kardiyolog Dr. Hanno Tan, nifedipin ve amlodipinin uzun süredir güvenli kabul edildiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu çalışma, yüksek doz nifedipinin ölümcül kalp ritim bozuklukları nedeniyle ani kalp durması riskini artırabileceğini gösteriyor. Ancak bulguların başka çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.”

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nden uzmanlar da benzer şekilde, genel kullanım için bir yasak veya değişiklik önerisinin henüz erken olduğunu vurguladı.

DÜŞÜK DOZLARDA AYNI RİSK YOK

2019 yılında yapılan başka bir değerlendirmeye göre, düşük doz nifedipin veya amlodipin kullanımında aynı risk artışı gözlemlenmedi.

Bu durum, riskin özellikle yüksek doz kullanımına bağlı olabileceğine işaret ediyor.

ÖLÜM ORANLARIYLA BAĞLANTI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrı bir klinik çalışmada ise, koroner hastalığı olan bireylerde yüksek doz kısa etkili nifedipin kullanımının toplam ölüm oranını artırdığı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmacılar, ilacın uzun vadeli etkilerine dair verilerin sınırlı olduğuna da dikkat çekti.

NİFEDİPİN NASIL ETKİ EDİYOR?

Nifedipin, damarları gevşeterek kan akışını kolaylaştıran bir ilaç olarak biliniyor.

Bu sayede:

• Yüksek tansiyon düşürülüyor,

• Kalp üzerindeki yük azaltılıyor,

• Anjina (göğüs ağrısı) kontrol altına alınıyor

Ancak yeni bulgular, bu etkinin bazı durumlarda riskli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

HASTALARA UYARI: İLACI KENDİ BAŞINIZA BIRAKMAYIN

Uzmanlar, nifedipin kullanan hastaların panik yapmaması gerektiğini belirtiyor.

Hastaların:

• İlacı kendi başına bırakmaması,

• Doz değişikliği yapmadan önce mutlaka doktora danışması

gerektiği özellikle vurgulanıyor.

MİLYONLARCA KİŞİ KULLANIYOR

Nifedipin, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından yıllardır kullanılan bir ilaç.

Bu nedenle uzmanlar, yeni bulguların önemli olduğunu ancak tek başına klinik uygulamaları değiştirmek için yeterli olmadığını ifade ediyor.