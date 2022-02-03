Tansiyon hastaları kahvaltıda bu üçlüden uzak durun

Vücut gece onarım ve büyüme için enerji harcar. Vücut depolarından protein ve kalsiyum harcanır. Bu yüzden kahvaltı günün en önemli öğünüdür, ayrıca; güne kahvaltı yaparak başlamak metabolizmanızın çalışmasını sağlar.

Tansiyon hastası bireylerin taze sebze ve meyve, kurubaklagil, düşük yağlı süt ürünleri, tam tahıllı ürünler, balık ve doymamış yağlardan zengin sağlıklı ve dengeli bir diyet tüketmesi önerilmektedir. Özellikle tansiyon hastaları güne nasıl başlarlarsa öyle devam ediyor. Peki tansiyon hastaları kahvaltıda hangi besinlerden uzak durmalı? İşte o besinler...

Tansiyon hastaları kahvaltıda bu 3'lüden uzak durun

Meyve suları-asitli gazlı içecek: Kan şekerini hızla yükselten içeceklerin en başında geliyor.

Tuzlu zeytin-peynir: Tuzlu besinler tansiyonu yükseltir. Dikkatli olun.

Margarin-kızartılmış besinler: Margarin kalp sağlığının düşmanıdır. Tüketmeyin.