Tansiyon hastaları dikkat! Bağışıklık sistemini güçlendiren o bitkiyi dikkatli kullanın

Savunma sistemini güçlendirmek için bitkilerden faydalanmak isteyen vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarların yolunu tutuyor. Aktarlarda soğukların gelmesinden ve koronavirüs yayılımının artmasından dolayı zeytin yaprağı ve kekik vücutta savunma sistemini güçlendirdiği için yoğun talep görüyor. Kekik ve zeytinin, içindeki maddelerden dolayı vücudun iltihabını kırdığı doktorlar tarafından da kabul ediliyor.

'Tansiyon hastaları dikkat etmeli'

Bazı bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Aktar Koray Özkılıç, "Vatandaşlarımız vücuttaki emilim sistemini arttırmak ve vücudun savunma sistemini güçlendirmek için zeytin ağacı ve kekiğe talep gösteriyor. Yalnız tansiyon hastalarının kekiği dikkatli kullanması gerekir. Çünkü kekik tansiyonu 1-2 puan yükseltir. Kekiğin en önemli özelliği zayıflatıcı özelliğidir. Genellikle kilo vermek, vücudun savunmasını arttırmak ve karaciğerleri korumak için kullanılıyor. İlaçlar hastalığı sadece baskılar. Bitkilerin ise tedavi edici özelliği vardır." dedi.