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Tansiyon düşmüyor... Aynı anda sokağa inecekler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guiado’nun destekçileri ayrı ayrı olarak yarın sokağa çıkacak. İki muhalif grubun aynı anda sokağa çıkacak olması ise tedirginliğe neden oldu.

01 Şubat 2019 Cuma 06:19
Tansiyon düşmüyor... Aynı anda sokağa inecekler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guiado’nun destekçileri ayrı ayrı olarak yarın sokağa çıkacak. Guiado halka protesto gösterilerine devam etmek için çağrıda bulunurken Maduro tarafından da bir hamle geldi. Maduro'nun destekçileri de, Cumartesi günü Devlet Başkanı Hugo Chavez'in (1999-2013) iktidara gelmesinin 20 yılını kutlamak için başkent Karakas’da toplanma kararı aldı.

Chavez için sokaklara dökülecekler

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada, ”2 Şubat'ta Komutan Hugo Chavez’in başkanlık koltuğuna oturmasının 20’nci yılında, ülkemizi savunmak için, yeni savaşlar ve yeni zaferlere hazırlanmak için Karakas’taki Bolivar Caddesi’ne gidiyoruz” dedi.

“Kızımın yaşayabileceği her türlü zorbalıktan onları sorumlu tutuyorum “

Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales yaptığı açıklamada, “Ülkemizde herhangi bir yerde kan dökülüyorsa bu şuanda iktidarda olanın suçudur” dedi. Birkaç hafta önce yapılan tutuklamaya değinen Rosales, “Juan’ı gözaltına aldıkları gün, bizi araçtan çıkmaya zorladılar. Bizi işaret ettiler. Ama bizden daha çok korktular” ifadelerini kullandı.

Guaido ise ailesinin tehdit altında olduğunu belirterek, “20 aylık kızımın yaşayabileceği her türlü zorbalıktan onları sorumlu tutuyorum” diye konuştu.

Kolombiya, Venezuelalı yetkiliyi almadı

ABD’nin Venezuela’ya karşı başlattığı operasyonda en ön sırada yer alan Kolombiya’dan ise beklenen hamle geldi. Venezuela yasal hükümeti tarafından görevlendirilen Kolombiya-Venezuela ortaklığı Monmeros Şirketinin yöneticisi Rnald Ramrez Mendoza’nın ülkeye girişini engelledi. Öte yandan Kolombiya’ya ait askeri helikopterler Venezuela sınırında devriye gezmeye başladı. Öğleden sonra iki Kolombiya uçağı Venezuela hava sahasını geçip geri döndüğü kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 06:19
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