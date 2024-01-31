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Dünya Tansiyon düşmüyor! ABD'nin tehdidine tehditle karşılık
Dünya

Tansiyon düşmüyor! ABD'nin tehdidine tehditle karşılık

Yeniakit Publisher
2024-01-31 22:37:00 -
Tansiyon düşmüyor! ABD'nin tehdidine tehditle karşılık

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ülkesine yönelik hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre Selami, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin konuştu. Selami, "Bugünlerde ABD'li yetkililerden tehdit içerikli bazı sözler duyuyoruz. Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

İranlı komutan, savaş istemediklerini de sözlerine ekledi.

3 ABD askeri öldürülmüştü

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Başkan Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." açıklamasında bulunmuştu.
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